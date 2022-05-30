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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700979/بصور-من-حفل-زفافها-مدحت-العدل-يوجه-رسالة-لابنته-الدنيا-عندي-هي

شارك السيناريست مدحت العدل صورا جديدة لابنته في حفل زفافها موجها رسالة مؤثرة له تكشف مدى محبته لابنته وشوقه لها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير صور من حفل زفاف ابنة مدحت العدل وأول تعليق من الأخير

وظهر مدحت العدل في صور طريفة مع ابنته أية، فتارة يحتضنها وتارة أخرى يبوس يدها، وعكست الصور مدى ارتباط الثنائي بعضهما ببعض، وعلق العدل على تلك الصور، فكتب: “تروح وتيجي قصاد عنيا..أحس ان الحياة بهية والدنيا عندي معناها هي..وآية آية في كل حاجة”.

هذا واحتفل مدحت العدل بحفل زفاف ابنته آية يوم الجمعة الماضي الموفق 16 من شهر مايو في أحد الفنادق، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن ومشاهيى الإعلام، أبرزهم الفنانة يسرا وبوسى شلبي ولميس الحديدي وياسر جلال وخالد النبوي.

معلومات حول مدحت العدل

مدحت العدل، كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب مصري تخرَّج في كلية الطب عام 1981، عمل لمدة 11 عامًا بالطب ثم تفرغ للفن تمامًا، كتب مجموعة من الأغاني لنُخبة من أشهر الفنانين مثل (عمرو دياب)، (محمد فؤاد)، (محمد منير)، (سميرة سعيد) وغيرهم.

عام 1992، كتبت له بداية سينمائية ناجحة للغاية بكتابته لأغاني فيلم (آيس كريم في جليم) بطولة عمرو دياب، وإخراج خيري بشارة، ومشاركته في سيناريو وحوار الفيلم كذلك، ونجح الفيلم نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، وأصبح من علامات عمرو دياب الفنية المميزة، بعدها اشترك مع المخرج خيري بشارة عبر فترة التسعينيات في أربعة أفلام أخرى، منها (إشارة مرور) و(أمريكا شيكا بيكا).

كتب أغنيات لـ عمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وسميرة سعيد - عام 1998 كان ميعاده مع محطة ناجحة ثانية بكتابته فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) الذي حقق نجاحًا غير مسبوق واعتلى عرش الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقًا للإيرادات لعدة سنوات، بعدها كتب سيناريوهات عدة أفلام ناجحة للغاية تجاريًّا مثل (همام في أمستردام)، (شورت وفانلة وكاب)، (مافيا)، (الديلر) وغيرها.