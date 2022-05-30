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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700970/رابع-أيام-عيد-الأضحى-تفاصيل-حفل-محمد-رمضان-في-تركيا

أعلن الفنان المتألق محمد رمضان عن حفله القادم الذي من المقرر إحياءه في دولة تركيا، خاصة مدينة اسطنبول، وذلك رابع أيام عيد الأضحى المقرر حلوله شهر يوليو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل محمد رمضان في تركيا

وروج محمد رمضان للحفل من خلال نشره مجموعة صور مع منظمي الحفل وهو يتعاقد على التفاصيل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وأعلن محمد رمضان موعد الحفل، مؤكدا أنه سيكون في يوم 13 يوليو الموافق رابع أيام عيد الأضحى.

محمد رمضان

هذا وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي:

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين