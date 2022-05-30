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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700969/النائب-محمد-سعد-الشلمة-استهداف-مصر-وتخطيطها-توفير-65-من-احتياجاتها-من-القمح-خلال-عامين-إنجاز-يحسب-للقيادة-السياسية

قال النائب محمد سعد الشلمة عضو لجنة الزراعة مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن البحيرة، إن أيا من الأنظمة السياسية السابقة، لم تقترب من مشاكل مصر الحقيقية، وبالخصوص في قضايا الاقتصاد والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، منذ سنوات استطاع اختراق هذه المشاكل المزمنة وايجاد حلول لها، سواء بزيادة إنشاء الصوامع أو زيادة أحجامها بحيث تستوعب ملايين الأطنان.

دوت الخليج

النائب محمد سعد الشلمة: استهداف مصر وتخطيطها توفير 65% من احتياجاتها من القمح خلال عامين إنجاز يحسب للقيادة السياسية

ونوه الشلمة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي قبل أزمة كورونا، بضرورة توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح يكفي لشهور، وهو ما تحقق لذلك لم يشعر المواطن المصري، بأي أزمة في القمح طوال كارثة كورونا العالمية التي استمرت عامين.

وأشار عضو الشيوخ، إلى ما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، لكن مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى، زادت مساحة الرقعة الزراعية، وزاد انتاجنا والمساحة المنزرعة بالقمح والتي وصلت الى نحو 3.6 ملايين فدان.

مشددا: على أن الانتاج المحلي من القمح يكفي حاليا حوالي 50% من المستهدف، وهناك إصرار من جانب الدولة بتحقيق نحو 65% من احتياجات مصر من القمح خلال عامين. والدولة المصرية قادرة على تحقيقه بكل قوة تحت قيادة الرئيس السيسي.