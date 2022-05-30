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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700968/محافظ-المنيا-يشهد-التسليم-الإبتدائى-لعدد-من-مشروعات-حياة-كريمة-بأبوقرقاص

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، التسليم الإبتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمنتهية بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، ويجري العمل على تنفيذ 457 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي بمختلف القطاعات الخدمية بقري مركز ابوقرقاص.

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وجاء ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

ورافق المحافظ، اللواء رضا إسماعيل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء محمد عزت رئيس المدينة، والمهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي هيئة الأبنية التعليمية والري، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

المشروعات التي تم الانتهاء منها

أوضح القاضي، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى جاهزية تامة للتسليم النهائي، تشمل (مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية، ومدرسة السلام الإعدادية، وتطوير مدرسة مصطفى التوني الإعدادية المشتركة، وتدعيم شبكات المياه في قرية اتليدم، ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في ابيوها، وتبطين ترع صليبة ابيوها).

وجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السسي

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمواطنين من أهالي القري للتأكد من توصيل الخدمات للمواطنين بالمنازل، كما وجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وكان محافظ المنيا، قد أعلن خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس، عن توفير جميع الأراضي المطلوبة لإقامة كافة المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن توفير تلك الأراضي جاء نتيجة المتابعة المستمرة واللحظية، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الشريكة.