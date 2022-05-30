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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700967/استقبال-حار-من-الجمهور-لعودة-دنيا-سمير-غانم-للساحة-الفنية-تفاصيل

تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم مؤشرات الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعدما انتشرت أنباء بعودتها للساحة الفنية ونشاطها المزدهر من خلال عدد من الأعمال التي تبدأ في تصويرها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترحيب الجمهور بعود دنيا سمير غانم للساحة الفنية

ويبدو أن الجمهور كان منتظر عودة الفنانة دنيا سمير غانم للساحة الفنية على أحر من جمر، الأمر الذي جعل الفنانة تتصدر التريند بمجرد إعلانها عن بدء تصوير عمل فني جديد، ويعكس تصدر دنيا سمير غانم التريند فرحة الجمهور بعودة الفنانة.

دنيا سمير غانم تعود للساحة الفنية

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم للساحة الفنية من خلال مشاركتها في مسرحية جديدة بعنوان “روحي أنا” بجانب كلا من لي ربيع، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين، والمسرحية من تأليف كريم سامي.

وتشارك دنيا سمير غانم أيضا في فيلم “تسليم أهالي” بجانب النجوم المتألقين هشام ماجد، بيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف بالفيلم أبرزهم، ايمى سمير غانم، ولوسى، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

دنيا سمير غانم وزوجها يتعرضون للانتقادات بسبب سمير صبري

من ناحية أخرى، تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا لموجة من الانتقادات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جنازة الفنان الراحل سمير صبري برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، اذ ظهرت دنيا سمير غانم، وهي ممسكة بيد زوجها خلال الجنازة، نظرًا للازدحام، والحضور الكبير من قِبل الجمهور ونجوم الفن والصحفيين والمصورين، وأنكر النجوم هذا الفعل مؤكدين أنه لا يجب أن يكون زوجها ممسكا بيديها في الجنازة.

لكن خرج بعض الجمهور ودافع عن الفنانة وزجها الإعلامي رامي رضوان، مشيرين أنه زوجها ولا عيب في أن يظهر ويديه ممسكة في يديها كما أنه رمز للطمأنينة والحب ويمكن لأي شخص أن يفعل ذلك.