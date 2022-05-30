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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700966/محافظ-القليوبية-يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بشبين-القناطر-لدفع-الأعمال

أجرى اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

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وجاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

أعمال رفع كفاءة مدرسة نوى الحديثة الإبتدائية المشتركة

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة مدرسة نوى الحديثة الإبتدائية المشتركة والتي تتكون من أربع طوابق وتضم 21 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى معمل وحاسب آلي، حيث تم الإنتهاء من أعمال التطوير بالكامل بنسبة 100% بتكلفة 1.4 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أيضا مركز شباب وملعب قرية نوى، والذي يضم صالة جيم ومكتبة ومركز للحاسب الآلي وقاعة اجتماعات ويقام المبني على مساحة 700 متر وبلغت نسبة تنفيذه 95 %.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة نوى الرسمية للغات والمكونة من أربع طوابق وتضم 22 فصلا دراسيا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 100% بتكلفة 7.2 مليون جنيه . حيث تفقد الفصول ووجه بالعمل على الصيانة الدورية للمدرسة والحرص على نظافتها وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لاستقبالهم خلال العام الدراسي المقبل، كما تفقد أيضا أعمال رفع كفاءة مدرسة نوى للتعليم الأساسي والتي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل وتسليمها بنسبة 100%.

تفقد أعمال محطة الصرف الصحي بقرية نوى

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال محطة الصرف الصحي بقرية نوى والمقامة على مساحة 2500 متر بتكلفة 54 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50 %. حيث وجه بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال شبكات الانحدار 10 آلاف متر ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع بالكامل إلى 97 %، وجاري تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين من قبل شركة المياه والصرف الصحي، مؤكدا على سرعة الانتهاء من المشروع بالكامل ليدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

واستكمل الهجان الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الإجتماعي وبلغت نسبة تنفيذه 100% بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.

إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى

كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى والمقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد ووصلت نسبة تنفيذه أيضا 100 % بتكلفة 5 مليون جنيه.

مشروعات قرية العطار

واختتم الهجان الجولة بتفقد مشروعات قرية العطارة حيث تفقد محطة رفع الصرف الصحي بالعطارة والتي تقام على مساحة 400 متر وتم تنفيذ الأعمال بنسبة 90% بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري استكمال أعمال ربطها بشبكات الانحدار وخطوط الطرد حيث وجه المحافظ بالعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين لبدء تشغيل المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد الهجان، أن المحافظة حققت معدلات إنجاز جيدة حتى الآن في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية بشأن ما هو مطلوب من إجراءات بالمشروعات الجارية.

ورافق المحافظ في الجولة كلا من الأستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والأستاذ حافظ عمران عضو مجلس النواب.