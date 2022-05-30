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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700965/وزير-الشباب--العلاقة-مع-البرلمان-تكاملية-ونستعين-بالنواب-لوضع-خطط-الوزارة-في-المحافظات

قال الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إن علاقة الوزارة بنواب البرلمان علاقة تكاملية ، ونتقبل جميع ملاحظاتهم وانتقاداتهم باعتبارهم عين الوزارة لتدارك الاخطاء التي يقومون برصدها في المحافظات .

دوت الخليج

وزير الشباب : العلاقة مع البرلمان تكاملية ونستعين بالنواب لوضع خطط الوزارة في المحافظات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس اشرف رشاد مثل الاغلبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وأشاد وزير الشباب بتعاون ممثل الاغلبية المهندس اسرف رشاد بدعمه المستمر للوزارة ، وهو ما يعكس التفاهم التفاهم الكبير بين النواب والحكومة ، قائلا : لايوجد عمل بشري بدون اخطاء او تقصير ونقدر جهود نواب البرلمان ونستعين بهم في وضع خطط الوزارة ".

وأكد الوزير ، ان الوزارة وضعت خطة لنهاية الفترة البرلمانية الحالية لانجاز اكبر عدد من متطلبات النواب فيما يخص انشاء مراكز شباب جديدة وتطوير البعض منها، مع مراعاة الضغط علي الموازنة العامة للدولة .

واشار وزير الشباب ، الي حرصه الدائم علي دعم المديريات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مختلف ادارات الشباب بالمحافظات ، مؤكدا انه طالب مجلس الوزراء بزيادة بنود الموازنة فيما يتعلق بالباب الرابع لتوفير احتياجات المديريات .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ان اجتماع اللجنة اليوم ، فرصة للاستماع لكافة متطلبات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والعمل علي حلها بوجود ممثلي وزارتي المالية والتخطيط .

وأكد رئيس لجنة الشباب، ان لجنة الشباب تضم قامات رياضية وابطال اولمبيين يمثلون اضافة كبيرة لعمل اللجنة ، واستطاعوا تقديم حلول ورؤي لعدد من القضايا الرياضية والشبابية الهامة .