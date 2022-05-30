وزير البترول من البرلمان: هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة والغاز..والأعضاء: جهود الوزارة ساهمت في تخفيف تداعيات الازمة العالمية بشكل كبير

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700963/وزير-البترول-من-البرلمان-هناك-استراتيجية-لتأمين-الطاقة-والاستدامة-المالية-وتوفير-احتياجات-الدولة-من-الطاقة-والغازوالأعضاء-جهود-الوزارة-ساهمت-في-تخفيف-تداعيات-الازمة-العالمية-بشكل-كبير

ناقشت لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسام عوض الله،وذلك للإطلاع على سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

دوت الخليج

جهود الوزارة ساهمت في تخفيف تداعيات الازمة العالمية بشكل كبير

اكد حسام عوض الله ان الاجتماع يتناول سياسة الولة ووزارة التموين واسعار الطاقة في ظل الارتفاع غير المسبوق لاسعار الطاقة

وقال طارق الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ان قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من ازمة كورونا وحتى ازمة الحرب الاوكرانية ال لتي ادت لقفزة غير نسبوقة في اسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر.

واشار وزير البترول الى ان هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية و عمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات وتلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمدة الأذوتيه

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله انه تم عقد ١٠٨ اتفاقية مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو ٢٠٢٢ بينها ٣٢ مشروع حقول بترول باستثمارات ٥٦١ مليار جنيه اضافة الى٨ مشروعات لتكرير البترول بتكلفة ٨٧ مليار جنيه والتي اضاف للسوق ٦.٦ مليون طن.

واعلن الوزير انخفاض استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة ٣٠% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة ٢٠ مليار سنويا بتوفير ١٣ مليون وحدة حتى يونيه ٢٠٢٢.

واضاف الملا ان مصر كدولة مستورده للبترول والزيت تأثرت بفزيادة سعر الدولار وزيادة اسعارالزيت الخام وخام برنت وكذلك زيادة اسعار البنزين والسولار يمما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك

واشار الى ان سعر البنزين الي زاد من ٧.٧٥ جنيه الى ٩.٧٥ خلال السنوات الماضية بينما سعر السولار لم يزيد سعره من ٢٠١٩ وذلك مرعاة للمواطن و حتى لا تتأثراسعار السلع الغذائية المرتبطة بالنقل وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الاسعار عالميا

واكد وزير البترول ان الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الانتاج موضحا انه تم توفير الوقود النفاثات وانتاج السولار والغاز مع تراجع عمليات السفر الخارجية وزاد انتاجنا من السولار وتقليل الاستيراد

قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنه الطاقه بمجلس النواب أن هناك جهود كبيرة ملموسه قامت بها وزارة البترول خلال الفتره الماضية ورأينا جهودها في التعاطي مع الازمه العالميه ، موكدة أن الجهود ساهمت في تخفيف تداعيات الازمه العالميه بشكل كبير .

ولفتت وكيل طاقة البرلمان خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور المهندس طارق الملا لمناقشته جهود وزارة البترول في التعامل مع الازمه العالميه مؤكده أن تأثير الازمه الاقتصاديه ، استوعبته الوزارة بشكل كبير ورأينا أن زياده ربع جنيه فقط في الوقود خلال الازمه لم يحدث في أي دولة في العالم.

واضافت رمضان بأن تشجيع المساهمه في المسئوليه المجتمعيه شي مرحب به ونشكر الوزارة علي هذه المجهودات لأن الناس ينظرون إلي الأمر بشكل كبير لوزارة البترول.

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تشغيل 750 محطة غاز طبيعي، وجارى تشغيل 250 محطة أخرى خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد القطاع لهذه الظروف وتخطى الصعاب.

وأكد أنه تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

وقال: الأزمة العالمية أثرت على الطعام والحبوب، متابعا: والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسلب.

وكيل الطاقه : القاصي والداني يعلم الجهود الحكيمه لوزارة البترول خلال الازمه الاقتصاديه

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان القاصي والداني يعلم جيدا الإدارة الحكيمه لوزير البترول خلال الأزمة التي مر بها العالم من نقص في المواد البترولية ، موضحا ان هناك بعض الأمور والأزمات لابد ان تعرض أمامك لإيجاد حلول مناسبة لها.

واضاف الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا ، ان هناك أمور لابد ان تعرض عليكم مثل ازمة الفوسفات والمناجم والتعدين في مصر ، مضيفا انها تعمل بطريقة الموظفين ، طالبا بضرورة تدوير هذه الهيئة من الالف للياء

وطالب الجبلاوي بضرورة انشاء شركة مساهمة من شركات البترول والاستفادة منهم مشددا ان فوسفات مصر والتعدين والاتفاقيات بحاجة الي تشريع وسرعة في اجراءات الهيئة.