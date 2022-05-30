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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700974/بنك-القاهرة-يفتح-التدريب-الصيفي-للطلاب-2022--ألحق-قدم

أعلن بنك القاهرة عن فتح التدريب الصيفي للطلاب سنة 2022 لمن يتوافر فيه شروط بنك القاهرة المحددة لضمان التحاق المهتمين وراغبي التعلم في مجال الخدمات المصرفية، ويكون التدريب الصيفي من بنك القاهرة لمدة شهر واحد في أحد أقسام المكتب الرئيسي أو الفروع اعتمادًا على مجال دراسة المشارك بالإضافة إلى قدرة القسم / الفرع، والتقديم في فروع بنك القاهرة ويقدم دوت الخليج الشروط والتخصصات المطلوبة.

شروط التقديم لتدريب بنك القاهرة الصيفي 2022 حُددت شروط التقديم في التدريب الصيفى لـ بنك القاهرة في النقاط الآتية: أن يكون المتقدم ملتزم.

حريص على العلم.

يكون المتقدم على استعداد لتجربة دور وظيفي حقيقي مع فرصة للمساعدة وتحسين المنتجات والخدمات المصرفية الحالية.

لديه استعداد للمشاركة مع دورهم في أفكار جديدة للبنك.

المدة شهر واحد فقط.

التقديم متاح طلاب السنة الثانية والثالثة. التخصصات المطلوبة يمكن للعديد من الطلاب التقديم في التدريب الصيفي من بنك القاهرة بالتخصصات الآتية: (المحاسبة، إدارات الأعمال، التمويل والاستثمار، البنوك والتمويل، التسويق، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علوم الكمبيوتر، نظام المعلومات الإدارية). الأوراق المطلوبة لتدريب بنك القاهرة إثبات قيد جامعي.

صورة البطاقة.

الـ cv . وجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم في تدريب بنك القاهرة الصيفي للطلاب الخميس 2 يونيو 2022.

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