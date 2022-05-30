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سيدة بالدقهلية تذبح اطفالها وتحاول الانتحار بألقاء نفسها أمام جرار زراعي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:33 مساءً - فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من إحدى المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر بوصول سيدة "مصابة بجروح متفرقة" نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بإحدى الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها).. ولأيمكن استجوابها.

بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها عثر بإحدى غرف منزلها على (أطفالها سن - 7، 5 ، شهرين) "متوفيين" ، وبكل منهم أثار "جروح" وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذى يعمل بالخارج تفيد اعترافها بارتكاب الواقعة.. بما يدلل على إهتزازها النفسى .. وجارى إستكمال الفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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