الداخلية تُنظم المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال.. (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:33 مساءً -

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجارى تحت شعار "مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً".. شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

تناول المؤتمر خلال جلساته العديد من المناقشات الهامة حول نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.

وقد إنتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. وجاء أبرزها فى (النظر نحو عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع الجهعات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فى المجال وصقل خبراتهم – عقد دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة – النظر نحو الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال) .