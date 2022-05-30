التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث مرت بشكل جيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:28 مساءً - أدى 733 ألف و921 طالب/ طالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس والثلاث سنوات، صباح اليوم، الامتحان في عدد 112 مادة امتحانية، منها 104 مواد فترة أولى- 8 مواد فترة ثانية، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، في ثالث أيام الامتحانات التحريرية الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والأستاذ هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجان الامتحانات التحريرية بالقاهرة والجيزة، إذ جرى زيارة لجنة مدرسة شبرا الميكانيكية إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة «تعليم صناعي»، ولجنة مدرسة السلام التجارية بنات بالساحل «تعليم تجاري» بالقاهرة، ولجنة مدرسة سميرة موسى الابتدائية بالعمرانية «تعليم تجاري» بالجيزة.

وأكد «مجاهد» أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث مرت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ إذ قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وتابعت لجان المتابعة عدد من لجان السير بمختلف النوعيات بالمحافظات المختلفة منها ( صناعى ــ زراعى ــ تجارى ــ فندقى) بالمحافظات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/ طالبة بجميع النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.