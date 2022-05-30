أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 120 بجريدة الوقائع المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:28 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 120، الصادر في 30 مايو 2022، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 237 لسنة 2022، بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

أهم القرارات الحكومية اليوم

وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 123 لسنة 2022، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.

وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 389 لسنة 2022، بشأن حذف القصر رقم 33 شارع زكى - المنطقة الجنوبية - حى حلوان برقم توثيق (04260000057) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

وقرار محافظ كفر الشيخ رقم 1921 لسنة 2022، بشأن يعتمد مشروع تعديل جزء من شارع بعرض 8م وإدراج شارع بعرض 8م بالمخطط التفصيلى بقرية العمدان التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة - مركز الرياض بناء على المعاملة رقم (1159210036039) بتاريخ 2021/11/2 بالمركز التكنولوجى بمركز الرياض.

أهم القرارات الحكومية

وقرار محافظ كفر الشيخ رقم 1922 لسنة 2022، بشأن يعتمد مشروع تعديل لإدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى بقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير - مركز قلين بناء على المعاملة رقم (1155210047366) بتاريخ 2021/11/21 بالمركز التكنولوجى بمركز قلين.

وقرار محافظ كفر الشيخ رقم 1924 لسنة 2022، بشأن يعتمد مشروع تعديل شارع من 4م إلى 6م وإدراج امتداده بعرض 6م بالمخطط التفصيلى بقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير- مركز قلين بناء على المعاملة رقم (1155220050150) بتاريخ 2022/1/24 بالمركز التكنولوجى بمركز قلين.

قرارات حكومية متنوعة

وقرار محافظ كفر الشيخ رقم 1925 لسنة 2022، بشأن يعتمد مشروع تعديل شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى بقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير - مركز قلين بناء على المعاملة رقم (1155210047877) بتاريخ 2021/12/2 بالمركز التكنولوجى بمركز قلين.

كما نشرت الجريدة قرار قيد رقم 1068 لسنة 2022 بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقرارات قيد وتوفيق أوضاع جمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة.

وقرارات الجمعية الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.