وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ سيناقش تجربة مصر فى حماية الطيور والتنوع البيولوجى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 06:28 مساءً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ cop27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، سيناقش خلال الأحداث الجانيبة التنوع البيولوجى، وآثار التغيرات المناخية عليها، وتجربة مصر فى حماية الطيور المهاجرة ورحلتها السنوية، خلال الربيع والخريف من كل عام.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر بذلت جهودا وطنية على الصعيد الوطنى لحماية الطيور المهاجرة، منها دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة، فى كافة القطاعات التنموية، وخاصة قطاعات الطاقة والسياحة، وكللت هذه المجهودات بحصول مصر على جائزة الطاقة العالمية، وهو ما يؤكد على ما حققته مصر من تميز فى مجال صون الطيور المهاجرة فى مشروعات الطاقة. ‏ ‏ونوهت وزيرة البيئة خلال تصريحها لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، من أجل تنفيذ البرامج الرائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها، مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح، فى جبل الزيت الأمر الذى ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء.