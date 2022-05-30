الوكالة الفرنسية للتنمية تطلق استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر حتى 2025

جدة - نرمين السيد - وحضر الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وسفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى، وكذلك ممثلون عن الوزارات وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلى الهيئات التنظيمية والهيئات العامة والبنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وتصل قيمة الالتزامات التراكمية للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر منذ عام 2006 إلى أكثر من 3.1 مليار يورو، كما تستند الاستراتيجية الجديدة إلى الشراكة المعززة بين الوكالة ومصر، مما يؤدى إلى حشد 1.25 مليار يورو أخرى فى السنوات القادمة.