مدبولى: مصر تحرص على تقديم جميع التيسيرات لإقامة منطقة الصناعات البولندية

جدة - نرمين السيد - وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصرى – البولندى، الذى أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلى فى مختلف المجالات.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس "أندريه دودا" فى أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتا إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التى تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمى ولكن أيضا بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندى مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصرى-البولندى، ومؤكدا أن السعى لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخيا لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية فى البلدين.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2021 ليصل إلى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشرا إيجابيا يشجعنا على العمل معا من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التى يمتلكها البلدان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع فى 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية فى مصر، سيفتح آفاقا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية فى مصر، ومؤكدا حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحورى.

وقال مدبولى: نلتقى اليوم فى ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادى الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.

وأضاف: لم يكن الاقتصاد المصرى بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معا نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

واتصالا بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفة الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبى وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإجراءات البنك المركزى برفع سعر الفائدة.

وتابع: وغنى عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016، نجحت فى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، وأسهمت فى اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التى حققت معدلات نمو اقتصادى إيجابية خلال الجائحة.

وفى هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض التطورات فى الاقتصاد المصرى، والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما فى ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار فى السوق المصرية، ودعمها فى إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إفريقيا، حيث تحرص الدولة المصرية على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لهذه التعهدات وترجمتها فى شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التى اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق فى جلاسكو.

ونوه مدبولى، إلى أن الدولة وضعت هدفا محوريا لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شهد مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سن حزمة من التشريعات التى تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، شملت قوانين: الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقا مع توجه الدولة فى هذا الشأن، يضاف إلى ذلك خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دوما مشاركا فاعلا فى سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافى المميز، وحجم الطلب المحلى الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التى يمر بها نحو 12٪ من حجم التجارة العالمية سنويا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتسهم فى تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى مؤثر فى سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، موضحا أن هذه الجهود أسفرت عن وصول إجمالى حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من 250 شركة فى مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلا عن إقامة شراكات مع 15 مطورا صناعيا داخل المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة فى مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبى.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التى يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندى، ومشيرا فى السياق ذاته إلى حوافز القطاع الصناعى التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتى تتضمن منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، وهى رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الزراعة يعد أيضا فى مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لافتا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائى من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقى، عن طريق إقامة المشروعات القومية التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسى وزيادة انتاجية المحاصيل، قائلا: الآن لدينا مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعى، وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

وأوضح مدبولى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أيضا أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات البرمجيات، وإقامة مراكز البيانات، فضلا عن أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا إقليميا لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائى، وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر، حيث تقدم مصر حوافز لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وتخصص أراضى لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة المصرية ستعلن قريبا أيضا عن برنامج تفصيلى لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة فى مجالى الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر، قائلا: وهنا فسوف يسعدنا أن نرى زيادة فى حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن تمنح زيارة الوفد البولندى المهمة إلى مصر، الزخم المرجو وقوة الدفع اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا، كما هنأ الجانبين على تشكيل مجلس الأعمال المصرى-البولندى المشترك والذى يضم نخبة من الشركات المصرية والبولندية الكبرى، ومعبرا عن ثقته فى أن نشاط المجلس خلال الفترة القادمة سوف يسهم فى تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا.

وهنأ مدبولى أيضا وزارة الإنتاج الحربى وشركة AC Spolka البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، متطلعا إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، والتمثيل التجارى، وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، متمنيا لممثلى مجتمع الاعمال المصرى والبولندى لقاءات مثمرة ونتائج متميزة.