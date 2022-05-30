لطلاب الثانوية.. انضم لبرنامج المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية للتنمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للانضمام إلى برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذى يقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمام طلاب الصف الثالث الثانوى الحكومى والتجريبى، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، يقدم البرنامج منحا دراسية لـ140 طالبا فى العام الدراسى 2022/2023، للحصول على درجات البكالوريوس فى: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الانضمام إلى البرنامج الدخول إلى هذا الرابــــــط

ويهدف برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية فى مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية فى مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض، من خلال تقديم فرص تعليم جامعى ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمى.

للمزيد من المعلومات عن البرنامج، من خلال يمكن الدخول إلى الموقع من خلال هذا الرابــــــط