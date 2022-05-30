مذكرة تفاهم بين مدينة الدواء و«روش مصر» لتوطين صناعة المستحضرات الدوائية

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جدة - نرمين السيد - وحضر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إيهاب أمين، ممثل وزارة الصناعة، الدكتور عادل العدوى، رئيس الجمعية الطبية المصرية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد سويلم، المدير التنفيذى لشركة روش مصر، الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، الدكتور إنجى الحصرى، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية.
وألقى الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة رحب خلالها بالحضور، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الدائم الذين يقدمونه للاستثمارات بمصر.
وأوضح عصام، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة جبتو فارما وشركة روش مصر، يعد نقلة نوعية نحو طريق توطين صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بتكنولوجيا عالمية متقدمة، وذلك لما سيتم تقديمه من خبرات علمية، وأجهزة حديثة متطورة، وسعيا نحو ضمان تلبية احتياجات السوق المصرى من المستحضرات الدوائية؛ لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للأمن القومى.
وأكد عصام أن مدينة الدواء تمثل انعكاسا لنجاح استثمار الدولة وقدرتها الاقتصادية للمشاركة فى الأسواق العالمية، وأن دور مدينة يضمن بعدين هامين، وهما توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن المصرى، وتقديم بنية تحتية قوية للعديد من الشراكات الاستثمارية العالمية؛ مما يضع مصر دائما فى مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الدوائية المصرية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن مذكرة التفاهم تعد بداية شراكة هامة وغير مسبوقة بين شركة عالمية رائدة فى مجال التكنولوجيا الحيوية فى العالم، ومدينة الدواء، حيث سيساهم هذا التعاون فى توطين وتصنيع علاجات شركة روش السويسرية ذات المستوى العالمى بجمهورية مصر العربية، وهو ما يساعد فى الحصول على تلك الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية لتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى، والحصول على نتائج علاجية رفيعة المستوى للارتقاء بمستوى وجودة التصنيع المحلى، وفرصة عظيمة لبناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار.
وأعرب عصام عن سعادته وسروره أن يكون متواجدا اليوم للاحتفاء بكتابة صفحة جديدة من صفحات النجاح بالقطاع الطبى والدوائى المصرى، مؤكدًا أن دعم أذرع الدولة للاستثمارات أصبح جليا للجميع، وتحول إلى برامج سياسية ملموسة على أرض الواقع، وأثبت قدرة الدولة الصناعية لمنافسة الأسواق العالمية، ومدى العمل الجاد للنهوض ببلدنا الحبيبة، بالإضافة إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم اللازم لكل شركاء الصناعة؛ لتحقيق نجاحات مماثلة تليق بالمواطن المصرى".
واختتم عصام كلمته، قائلا: "إننا نأمل جميعا، بأن يكون هذا التعاون بوابة انطلاق للاستثمارات العالمية بسوق الدواء المصرى بشكل يليق بمكانة مصر، وبقدراتها التصنيعية بالقطاع الدوائى".
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