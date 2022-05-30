بحضور وزير البترول..«طاقة النواب»تناقش مواجهة تقلبات أسعار الطاقة (صور)

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700960/بحضور-وزير-البترولطاقة-النوابتناقش-مواجهة-تقلبات-أسعار-الطاقة-صور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، بحضور المهندس طارق الملا،وزير البترول والثروة المعدنية.

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