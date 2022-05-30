انت الان تتابع تفاصيل خبر في ذكرى وفاته... صلاح عبدالله يوجه رسالة للراحل حسن حسني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700958/في-ذكرى-وفاته-صلاح-عبدالله-يوجه-رسالة-للراحل-حسن-حسني

حرص الفنان صلاح عبدالله على توجيه رسالة للفنان الراحل حسن حسني، التي تحل ذكرى وفاته الويم الموافق 30 من شهر مايو الجاري، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة صلاح عبد الله للفنان الراحل حسن حسني

نشر صلاح عبد الله صورة تجمع بالفنان حسن حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، وعلق عليها: “ الذكرى الثانية عمنا وأستاذنا الكبير القدير حسن حسني.. الفاتحة والدعاء”.

وسبق وأنا وجه صلاح عبد الله رسالة للفنان عادل إمام في عيد ميلاده، فكتب: “طب بجد بقى ياواحشني نفسي أشوفك وأحضنك وأتصور معاك وأنا بقولك كل لحظة وحضرتك في أفضل صحة وأحسن حال وكل سنة وإنت حبيبنا وصاحبنا ونجمنا وعمنا #عادل_إمام”.

صلاح عبد الله يتخلى عن الزمالك من أجل النادي الأهلي

هذا وشارك صلاح عبدالله منذ قليل اعتراف صلاح عبد الله، بتشجيعه لنادي الأهلى اليوم اذ يلعب مباراة حماسية ضمن دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، فكتب صلاح عبدالله معلنا تخليه عن كونه زملكاوي اليوم: "اقسمبالله أنا من النهاردة أهلاوي ولو الأهلي كسب هفرح من قلبي فادعولي أفرح".

معلومات عن حسن حسني

جدير بالذكر أنه، ولد حسن حسني في التاسع عشر من يونيو عام 1936م في حي القلعة وكانت بدايته في مدرسة الرضوانية حيث قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلال هذا الدور على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية

وكانت بداية حسن حسني في السينما مشاركته في دور صغير في فيلم الكرنك عام 1975م ولكنه حصل على دور أكبر في فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982م وبعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه، وقدم عبر مسيرته الفنية 168 فيلما، كما شارك في بطولة 120 مسلسلا أبرزها رحيم وعفاريت السيالة وزينب والعرش ويضم أرشيفه الفني 28 عرضا مسرحيا، أهمها «حزمني يا».

ليرحل عن عالمنا هذا الفنان القدير في يوم 30 مايو عام 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل أحد المستشفيات.