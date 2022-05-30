انت الان تتابع تفاصيل خبر بتكلفة 10.5 مليون جنيه.. تجديد شبكات كهرباء الجهد المتوسط بـ كفر الشيخ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700957/بتكلفة-105-مليون-جنيه-تجديد-شبكات-كهرباء-الجهد-المتوسط-بـ-كفر-الشيخ

أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة،على تحسين الخدمة للمواطنين وضمان استمرارية الكهرباء وعدم انقطاعها.

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وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم استكمال إحلال مغذيات (1,3,4,7) ب1045كم كابلات متوسط بمدينة كفرالشيخ، بتكلفة 924 ألف جنيه، وتم إحلال كابلات مغذى دخول سيدى غازى 7,2كم كابلات متوسط بتكلفة 3,819 مليون جنيه.

تحسين الخدمة للموامطنين بقرى كفر الشيخ

كما تم إحلال بداية مغذى منشأة الصفا ب 1,5كابلات متوسط بتكلفة مليون جنيه، وإحلال كابل مغذى المرابعين ب1,5 كم كابلات متوسط بتكلفة 1,254 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال موصلات مغذيات كفر الطايفة والرملة ب3,9كم كابلات متوسط بتكلفة 260 ألف جنيه، بقرى شرق كفرالشيخ.