النائب أحمد فتحي: أختيار 500 نشاط طلابي يخدم 350 ألف طالب وطالبة سنوياً بمسابقة شباب القادة

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700950/النائب-أحمد-فتحي-أختيار-500-نشاط-طلابي-يخدم-350-ألف-طالب-وطالبة-سنويا-بمسابقة-شباب-القادة

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أنه بدأ في تأسيس مؤسسة شباب القادة مع 6 من أصدقاءه، وهو حلم كان يحلم في تنفيذه منذ أكثر من 21عام.

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النائب أحمد فتحي: يتم أختيار 500 نشاط طلابي يخدم 350ألف طالب وطالبة سنوياً بمسابقة شباب القادة

وأضاف فتحي، خلال كلمته في فعاليات حفل ختام المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة التي يستضيفها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن تم عمل أكبر مسابقة لجميع الأنشطة الطلابية في مختلف الجامعات المصرية، موضحا أنه تم اختيار 50 ليدر في عام 2019 من بين 35ألف طالب وطالبة، وقاموا بالنزول إلي الجامعات المصرية للتعرف علي اهم المشاكل التي تواجه الأنشطة الطلابية، والتي تلخصت في ثلاثة مشاكل وهي، أن الحكومة لا تنظر إلي الأنشطة الطلابية، وبالإضافة إلي مشكلة التمويل، ثم عدم تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام علي هذه الأنشطة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أنه يتم أختيار 500 نشاط طلابي يخدم 350ألف طالب وطالبة سنوياً في مختلف الجامعات المصرية، وأن الـ 500 نشاط طلابي يتنافسون في 6مجالات مختلفة وهو، مجلس التصنيع، والمجال البيئي، ونموذج المحاكاة، والتنمية البشرية، وملف التضامن الإجتماعي، والتكنولوجيا والابتكار.

وتابع النائب أحمد فتحي، أن تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الهجرة، وتم الاتفاق علي وجود نواب للوزراء ليكونوا أعضاء في لجنة التحكيم، بالإضافة إلي التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتمويل مشاريع الطلاب، والاتفاق مع صحفيين وإعلاميين لتسليط الضوء علي المشاريع والإبتكارات التي تقدمها الأنسطة الطلابية في الجامعات.