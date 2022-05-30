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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700947/تمر-بحالة-نفسية-التحريات-تكشف-تورط-الأم-في-ذبح-أطفالها-الـ3-بالدقهلية

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مذبوحين داخل قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد الكشف عن مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل المنزل،حيث تبين محاولتها التخلص من حياتها بعد تنفيذ الجريمة بالانتحار.

دوت الخليج

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، على سيدة فى العقد الخامس ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة أحمد العزب رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على سيدة تدعي حنان م م 33 سنة حاصلة على بكالوريس تربية عربي، و تم نقل الحالة الي مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية ان السيدة من القرية وانها حاولت انهاء حياتها بإلقاء نفسها اسفل عجلات جرار زراعي ، واثناء فحص البلاغ، وصل بلاغ اخر بالعثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بنحر في الرقبة داخل منزلهم ، بعد بلاغ الأهالي وتبين ان السيدة التي كانت تحاول الانتحار هي ام الأولاد .

وبفحص البلاغ الثاني تبين ان الأطفال مصابين بنحر بالرقبة داخل غرفة نومهم على الأرض ، كما كشفت التحريات الى ان الاب مسافر خارج البلاد للعمل، وأشار احد جيران الام إلى أنها تمر بحالة نفسية سيئة الفترة الماضية، ما دفعها الى التخلص من ابناءها داخل غرفة نومهم. و أشار التقرير الطبي المبدئي الى ان الام في حالة خطر حيث تبين اصابتها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد ، وذلك بسبب القاء نفسها امام جرار زراعي على كوبري القرية.