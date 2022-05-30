انت الان تتابع تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. طرح كليب أغنية "انتي قطتي" لـ عمر كمال على يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700946/الأربعاء-المقبل-طرح-كليب-أغنية-انتي-قطتي-لـ-عمر-كمال-على-يوتيوب

يستعد الفنان والمطرب الشعبي عمر كمال، لطرح أحدث أعماله الغنائية الذي أتى بعنوان “انتي قطتي” الذي يروج له منذ فترة طويلة وعررضه لانتقادات عريمة قبل طرحه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد طرح أغنية انتي قطتي لـ عمر كمال

وأعلن عمر كمال منذ قليل موعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “انتي وقطتي”، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ شارك الجمهور البوستر الرسمي للعمل، وعلق عليها: “يوم الأربعاء الساعة 6 كليب انتي قطتي على يوتيوب”.

كليب انتي قطتي

ويعد أغنية انتي قطتي التعاون الأول بين عمر كمال، وحماده مجدي، مع الشاعر الغنائي، مصطفى حدوته، والملحن نادر زكي، والتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، وهو من إخراج يونس.

عمر كمال في مرمى الانتقادات بسبب أغنية انتي قطتي

وسبق أن نشر عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “أنتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ظهر فيه هو وحمادة مجدي مرتديين ملابس باللون الأبيض على يخت ومعهم راقصة ترتدي فستان باللون الوردي وكانت ترقص على أنغام الأغنية.

وبمجرد نشر الفيديو انهالت عليهم عدد من التعليقات المهاجمة، حيث قال أحدهم: “تمايل النساء والعري حاجة ضرورية لنجاح الأغنية مستوى أصبح فالحضيض الله على أيام الزمن الجميل والطرب الأصيل الذي كانت مصر تتغنى به”، وكتب آخر: “والله اغنية بايخة واغنية الغزالة رايقة نجحت وكسرت الدنيا من غير اسفاف”.

أحدث كليبات المهرجانات

على نفس السياق، طرح الفنان محمد رمضان في ظهر أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة “بلالين” والتي تعد من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وتحدث محمد رمضان عن سبب تسمية أغنيته الجديدة بذلك الإسم، فقال: “«البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».