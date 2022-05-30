وزير البترول يرد على طلب النائب عيد حماد بشأن أزمات مصانع أسمنت السويس مع الغاز والمازوت..فيديو

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700944/وزير-البترول-يرد-على-طلب-النائب-عيد-حماد-بشأن-أزمات-مصانع-أسمنت-السويس-مع-الغاز-والمازوتفيديو

رد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، علي طلب النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن أزمات مصانع أسمنت السويس مع الغاز والمازوت، قائلا: يذهب ثلاثة أرباع من إنتاجنا من المازوت للكهرباء، أما الربع الآخر لا يكفي لسد الاحتياجات.

دوت الخليج

أزمات مصانع أسمنت السويس مع الغاز والمازوت

وأضاف الملا: علشان أجيب مازوت من تصنيع الأسمنت هذا يعني أننا في حاجة للاستيراد، لافتا أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الرابطة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث هذه الأزمة وإيجاد حل لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسام عوض الله، وذلك للإطلاع على سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

وخلال الاجتماع، أشار النائب عيد حماد، إلى المشاكل التي تواجهها مصانع الـ " السويس للاسمنت" الـ 3، والتي تقع تحت إدارة مستثمر الماني، بسبب عدم وجود مازوت أو غاز لتشغيل الأفران الخاصة بها، مما تسبب فى توقف العمل بالمصانع عدة مرات، لافتا إلى انه تم قطع الغاز عن المصانع بالرغم من وجود مديونيه على الوزارة للمصانع.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن نقابة المصانع تواصلت معه أكثر من مرة، للتواصل مع الوزارة للسماع لهم بتوصيل الغاز 10 ساعات فقط لتشغيل الأفران.

وناشد النائب عيد حماد، وزير البترول بضرورة حل أزمة الغاز والمازوت، مؤكدا أن المصانع تسعي للعمل بالمازوت لتخفيض سعر مواد البناء كالحديد والأسمنت.