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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700943/ممثل-الأغلبية-يدعو-لعقد-اجتماع-لبحث-الاستثمار-الرياضي بمراكز-الشباب-بالمحافظات

باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب..

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اجتماعا لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

دوت الخليج

ممثل الاغلبية : الموازنة العامة تتعرض لعبء كبير واستطاعت الصمود بفضل القيادة السياسية الحكيمة

وطالب المهندس اشرف رشاد ممثل الاغلبية ، من مديري المديريات التعاون بشكل اكبر مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، خاصة ان ملف الشباب من الملفات الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود، لافتا الي ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب حريص علي تذليل كافة الصعوبات .

وأشاد زعيم الاغلبية باداء لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، وتعاونها المثمر مع وزارة الشباب قائلا :" لجنة الشباب من انشط اللجان " مشددا علي مديريات الشباب بتكثيف التعاون مع النواب .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023، بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبيبة بمجلس النواب.

ودعا زعيم الاغلبية الي عقد اجتماع لبحث الاستثمار الرياضي بمراكز الشباب بالمحافظات، وذلك بحضور مديري المديريات، وكذلك بحث العوائق التي تواجه الاستثمار علي ان يتم دعوة وزارة التنمية المحلية والمحافظين او ينوب عنهم من سكرتيري العموم ، مطالبا وزارة الشباب بعرض عدد من تجارب الاستثمار الناجحة خلال ذلك الاجتماع .

وأوضح " رشاد " ان الموازنة العامة للدولة تتعرض لعبء كبير وسط التحديات العالمية ، ورغم ذلك استطاعت الموازنة الصمود بفضل القيادة السياسية الحكيمة لافتا الي ان الاجتماع المزمع عقده سيركز علي وضوع حلول لزيادة الاستثمار الرياضي في الريف.