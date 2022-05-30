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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700942/etisalat-misr--اتصالات-مصر-تقدم-طريقة-لمعرفة-بيانات-الخط

أعلنت اتصالات مصر etisalat misr عن طريقة بسيطة لمعرفة بيانات الخط، خاصة أن مع تحديث بطاقات التموين وربطها برقم التليفون يتطلب الأمر معرفة هل خط اتصالات مصر مسجل باسم صاحب البطاقة أم لا، ويستعرض دوت الخليج طريقة معرفة بيانات خط اتصالات مصر دون الذهاب للفرع.

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