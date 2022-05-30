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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700941/محافظ-المنيا-ضبط-81-مخالفة-تموينية-متنوعة-على-المخابز-والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من تحرير 81 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة المخابز البلدية والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية وغير الغذائية بالأسواق لجمهور المستهلكين.

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وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 81 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و47 مخالفة أخرى متنوعة.

وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 17مخالفة منها 6 لعدم الإعلان عن الأسعار، و 11 مخالفة شهادات صحية.

منع الغش التجاري

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة الحملات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كرادع لمنع صور ومظاهر الغش التجاري والتدليس.