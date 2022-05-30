«إسكان الشيوخ» تناقش تحويل طاقة جر سكك الحديدية للجر الكهربائى..غدا

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700940/إسكان-الشيوخ-تناقش-تحويل-طاقة-جر-سكك-الحديدية-للجر-الكهربائىغدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو نبيل، بشأن" التخطيط والبدء فى تحويل طاقة جر سكك الحديدية للجر الكهربائى بدلأ من الجر بالديزل”.

دوت الخليج

«إسكان الشيوخ» تناقش تحويل طاقة جر سكك الحديدية للجر الكهربائى

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو نبيل بشأن استكمال إنشاء أسوار حول جميع خطوط السكك الحديدية فى جميع المحافظات.

الشيوخ أحال مقترح النائب أحمد الأحمربشأن توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا

وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "التضرر من توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

وأكد تقرير اللجنة، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر في كافة المجالات، ويأتي الاهتمام بمواجهة المشكلات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تحقيق بيئة صحية آمنة.

وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية تسعي جاهدة إلى النهوض بالمنظومة الصحية، بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، كحق من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، فقد قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإجراءات للنهوض بالرعاية الصحية، على رأسها النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة، خاصة في ظل وجود الفجوة التنموية بين الريف والحضر.

وأضاف التقرير: لذا وجهت الدولة اهتمامها نحو الريف المصري، خاصة الوجه القبلي للنهوض بمؤشرات الصحة في الصعيد، سواء من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات، وكذلك أولوية إدراج محافظات الوجه القبلي في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الصحية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال وجود بنية تحتية قوية لتقديم الخدمات الصحية على أكثر من مستوى، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بما يساعد على مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة ، دون التأثير على خطة الدولة في تحقيق التنمية.