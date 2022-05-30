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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700938/الخطيب-يبلغ-السفير-المصري-بتطورات-الموقف-في-ملعب-محمد-الخامس

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالسفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، وأبلغه بكافة تطورات الموقف في ملعب محمد الخامس الذي يستضيف نهائي دوري الأبطال الليلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قام الخطيب بشرح الموقف كاملاً للسفير المصري، وإبلاغه بقيام القائمين على التنظيم بتغيير الأماكن المخصصة لجماهير الأهلي، ورفض تعليق البانرات الخاصة بالنادي والذي تمت الموافقة عليها من قبل من كافة الجهات: أمن الكاف واللجنة المنظمة، والحماية المدنية وكل الجهات.

حيث وعد السفير المصري بالتحدث مع الجهات المعنية لحل الأزمة خشية أن تتعرض جماهير الأهلي لأي مشاكل عند دخولها لملعب المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

الجدير بالذكر أن تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.