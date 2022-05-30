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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700933/خالد-عبد-الغفار-نهتم-بالتعليم-في-الصعيد-و-سيناء-ولا-يوجد-تركيز-على-محافظات-دون-غيرها والطلاب-المصريين-الدارسين-فى-روسيا-لا-يواجهون-أية-مشكلات

ناقشت لجنة الخطة و الموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دوت الخليج

خالد عبد الغفار: نهتم بالتعليم في الصعيد و سيناء ولا يوجد تركيز على محافظات دون غيرها

واكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان الامتحانات الجامعية تتم الان بشكل راقي و شفاف مشيرا الى ان الوزارة طورت مراكز الامتحانات و الطالب لا يجري امتحانات في خيمة الان.

و عرض على لجنة الخطة و الموازنة المشروعات التي تتم داخل الجامعات و قال " تمت اضافة كليات جديدة و تخصصات مختلفة و كليات ذكاء اصطناعي و نطور كليات حالية .

و اضاف " هناك تطوير في مستشفيات المنصورة و القاهرة و اسوان و هناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية و الجينوم المرجعي.

و قال عبد الغفّار " اضفنا ٤ جامعات حكومية جديدة و جامعات اهلية دخلت الخدمة و هناك ٥ فروع لجامعات دولية في العاصمة الادارية الجديدة .

و قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان هناك اهتمام بالصعيد و اضاف " نهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر الصعيد و غيره و لا يوجد تركيز اقليم دون اخر و نهتم ايضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس و سيناء.

و اكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان هناك تنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط في المشروعات التي تم انجاز ٨٠ ٪؜ منها مستطردا " التنسيق يتم وفق فكر الاولويات " بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

كما طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.

و قال أن معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.

و قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس فى تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، موضحا أن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعام المالى الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التى تم إنشائها فى مصر مؤخرا تعبر عن إنجاز حقيقى على الأرض، مضيفاً: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت هل نحن فى مصر أم فى دولة أخرى؟".

وتابع: "لا ابالغ عندما أقول إن هناك جامعات أحسن من جامعات أوروبا، وجامعات العاصمة الإدارية تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبرى". وطالب الدكتور سامى هاشم، بتنفيذ طلبات وزارة التعليم العالى بخصوص الموازنة العامة، قائلا: "لجنة التعليم تدعو لجنة الخطة والموازنة للموافقة على طلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونطالب بزيادة 2 مليار و900 مليون جنيه هذا العام للمستشفيات الجامعية، خاصة أنن هناك اعتماد أجهزة حديثة وتطوير المستشفيات لتتماشى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة".

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%.

وأوضح أن المخصصات المالية بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية _ الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.

خالد عبدالغفار : مخصصات التعليم العالي شهدت زيادة ضخمة خلال 3 سنوات

‏أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح أن المخصصات المالية بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية _ الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.‏

خالد عبد الغفار : الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".

و اضاف الوزير، إلى أن ما حدث مع المصريين بأوكرانيا كان أمرا ضروريا، حيث أن أوكرانيا منطقة حرب وكان هناك مخاطر على حياة الطلاب المصريين هناك، موضحا أن هناك مواد قانونية هى التى مكنت الحكومة المصرية من عودة الطلاب المصريين بأوكرانيا، مشددا على أن الأمر لن يتكرر مع الطلاب المصريين بروسيا.

و شدد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة تضع على عاتقها أيضا دعم المستشفيات الجامعية.

و قال المهندس ياسر عمر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبحث مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن دعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بمشروع موازنة الوزارة فى إطار المتاح.