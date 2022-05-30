فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الشهادة الخماسية تصل لـ 10000 شهريًا

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700959/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-الشهادة-الخماسية-تصل-لـ-10000-شهريا

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توفير الشهادة الخماسية بقيمة تصل لـ 10 آلاف جنيه شهريًا خاصة أن الحد الأدني للربح من الشهادة 1000 جنيه، يصرف بشكل شهري، ويقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الشهادة الخماسية وكيفية شرائها.

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