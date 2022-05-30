انت الان تتابع تفاصيل خبر وقف طرح شهادات الـ 18 % ببنكي الأهلي ومصر.. تفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /700951/وقف-طرح-شهادات-الـ-18--ببنكي-الأهلي-ومصر-تفاصيل

دوت الخليج

و قرر "الأهلي" و"مصر" زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من غدا الثلاثاء لتصبح بعائد سنوي 14% بدلا من 11% ويصرف العائد شهريا.

وكانت قد بلغت حصيلة شهادة الـ18% مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في ٢١ مارس حتى نهاية عمل اليوم.

سعر الفائدة

كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 19 مايو ۲۰۲۲ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١١ ٫ ٢٥ ٪ ، ١٢,٢٥ ٪ و ١١,٧٥ ٪ على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى 11.75 % . بواقع على الصعيد العالمي ، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية . وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح .

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة . وفي ذات الوقت ، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية ، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم . وبالإضافة إلى ذلك ، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8,3 ٪ ، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٢. وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام ٢٠٢٠ نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا . وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً ، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب ، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس .