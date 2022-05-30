محافظ دمياط تبحث آخر التطورات بمشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

وتناول الاجتماع - حسب بيان - بحث الموقف الخاص بمد شبكات المرافق وتغذية المشروع بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك بحث آلية أنشاء محاور وشبكات طرق رئيسية تربط بين المشروع ومنطقة الجربى، حيث تم استعراض جميع المقترحات لتنفيذ تلك الأعمال تزامنًا مع الأعمال الإنشائية الجارية.
وأكدت الدكتورة منال أن المحافظة وجميع الأطراف تحرص على تلافى جميع العقبات لتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى الذى أطلقته الدولة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل وأيضًا تعزيز الاستفادة من الأراضى وتوفير وحدات سكنية.
وأشارت إلى أن المشروع يجرى بموقعين الأول على مساحة 60 فدانًا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية والأخرى على مساحة 72 فدانًا تشتغل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.
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