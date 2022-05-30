رئيس بولندا يلتقى مدبولى قبل بدء أعمال المنتدى الاقتصادى المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية البولندى، قبل بدء أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى البولندى، وذلك لبحث عدد من الملفات التى تخص البلدين وجذب الاستثمارات.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندى إلى القاهرة، والتى تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكدا أن الزيارة فى هذا التوقيت الحيوى تعكس مدى الأهمية التى يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.

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