الزراعة: تدريب 33 مبعوثا من 17 دولة إفريقية وآسيوية

جدة - نرمين السيد - أجرى المركز المصرى الدولى للزراعة برنامجى تدريب لـ33 مبعوثا يمثلون 17 دولة إفريقية وآسيوية فى مجالى مكافحة الآفات وتمكين المرأة الريفية لمدة شهرين خلال الفترة من 1 أبريل الماضى وحتى اليوم 30 مايو الجارى، وذلك فى إطار برامج التعاون الدولى بين مصر ودول العالم الصديقة وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وجاء المبعوثون من السودان– الكاميرون – الكونغو الديمقراطية- الهند– باكستان – تايلاند - تشاد - تنزانيا - توجو- جنوب السودان- زامبيا – سريلانكا – الفلبين- ليبيريا – مالى - نيبال–النيجر.

‏وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن البرامج التدريبية تضمنت محاضرات نظرية وزيارات ميدانية فى عدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على الأنشطة الزراعية المختلفة حيث أن الشق النظرى يتضمن: أمراض النبات وطرق المكافحة الحديثة، الزراعة العضوية، الإرشاد الزراعى ودوره فى مكافحة الأمراض، الاستخدام الأمن للمبيدات، التغيرات المناخية وتأثيرها على انتشار الأمراض، دور جمعيات المجتمع المدنى فى تنمية الأسرة والمجتمع الريفى، تعزيز وبناء القدرات الذاتية وتنمية مهارات التواصل الاجتماعى، التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات الريفية وكيفية التغلب عليها، طرق الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة وعمل دراسة الجدوى لبعض المشروعات الصغيرة وطرق الشمول المالى، دور جهاز تنمية المشروعات MSMEDA فى إنشاء معارض لتسويق إنتاج المشروعات الصغيرة، تدريب السادة المبعوثين على المشاريع الصغيرة وزيادة دخل الأسرة الريفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت البرامج التدريبية زيارات لعدد من محافظات الجمهورية منها: الجيزة، الفيوم، الاسكندرية، الغربية وكفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، مطروح، وذلك للتعرف على الانشطة الزراعية المختلفة وأساليب الرى الحديث ومشروع شباب الخريجين والجمعيات التعاونية والتعرف على الأنشطة المختلفة فى مجالات التنمية الريفية فى المجتمعات النائية بمحافظات الاسماعيلية ومطروح.

وأضاف موسى، أنه فى ضوء اهتمام الدولة المصرية فقد قامت الوزارة بتنظيم رحلات سياحية تعليمية للسادة المبعوثين بالمركز المصرى الدولى للزراعة للتعرف على الحضارة المصرية وأساليب الزراعة فى مصر قبل الميلاد وكذا تاريخ مصر الحديث حيث تم زيارة بعض المعالم السياحية، هذا وقد أشاد السادة المتدربين بالبرنامجين من حيث تغطيتهما أوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية، كما توجهوا بالشكر لإدارة البرامج المنتظمة على إعداد وتنفيذ البرامج.

وفى نهاية الدورة التدريبية ونيابة عن وزير الزراعة قام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادة إتمام البرنامج التدريبى للمتدربين.