مدارس تكنولوجية.. بدائل للثانوية العامة ومستقبل بسوق العمل والجامعات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن العام الدراسى 2021-2022 سيشهد تخرج طلاب 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، 7 مدارس سيتخرج منها أول دفعة.





وأوضح أن هذه المدارس هى: مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى سيتخرج منها ثانى دفعة وهى: مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

واختتم بصيلة بأن هناك عددا من المسارات التى من الممكن أن يسلكها خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية أو الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

جاء ذلك خلال تفقده رفقة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، امتحانات الدبلوم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2021-2022.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة "إلكترو مصر" للتكنولوجيا التطبيقية، والمتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالتعاون مع شركة "شنايدر" إلكتريك والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية وصندوق التعليم حياة، ومدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد، وسيشهدان تخرج أول دفعة العام الدراسى 2021-2022.

وخلال جولته، أشاد الدكتور محمد مجاهد، بحسن سير أعمال الامتحانات، وعدم وجود أى مشكلات، وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة متابعة غرفة العمليات لكل ما يتم عن كثب لضمان عدم تجاوز أى من تلك القواعد والضوابط بما يعرقل سير أعمال الامتحانات.

وأضاف مجاهد أن الامتحانات النظرية والعملية تقوم على قياس مدى اكتساب الطلاب للجدارات بشقيها المعرفى والمهارى المطلوبة بمجال التخصص بالشكل الذى يؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، وتم تطبيق نظام البوكليت بالاختبارات النظرية التى يخضع لها الطلاب تلك الفترة، وهو النظام الذى يجمع بين ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة امتحان واحد، لضمان عدم الغش بالاختبارات.

وانطلقت الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية اعتبارا من السبت الماضى 28 مايو الجارى، وتستمر حتى 9 يونيو المقبل.