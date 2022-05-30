وزير العدل يبحث مع السفير الألمانى بالقاهرة التعاون فى المجال القضائى (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء كاى كرويتسبيرجر، رئيس القسم القانونى والقضائى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك فى المجال القضائى، سيما فى مجال التدريب فى المحاكم المدنية والإدارية، وتسوية المنازعات.
كما تطرق اللقاء إلى جهود وزارة العدل لتفعيل التعاون الدولى فى مجال الحفاظ على كيان الأسرة، ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال لجنة المساعى الحميدة بالوزارة، والتى تهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة، وشدد وزير العدل على دور اللجنة فى إعلاء مصلحة الطفل وحمايتها، وإعطائها اهتماماً خاصاً.
ومن جانبه أبدى السفير الألمانى سعادته باللقاء، مشيداً بمشروعات التحول الرقمى بالوزارة، وبدور لجنة المساعى الحميدة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك فى المجال القضائى بين الجانبين.
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