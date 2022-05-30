محافظ المنيا يشهد التسليم الإبتدائى لعدد من مشروعات حياة كريمة بأبوقرقاص

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الاثنين، التسليم الابتدائى لعدد من المشروعات التى الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أبوقرقاص حيث يجرى العمل فى تنفيذ 457 مشروعا ضمن 19 قطاعا خدميا بقرى أبوقرقاص.





وأوضح محافظ المنيا - فى بيان - أن المشروعات التى تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم النهائى، تشمل مدارس اللواء فاروق طه الثانوية والسلام الإعدادية وتطوير مدرسة مصطفى التونى الإعدادية ومد وتدعيم شبكات المياه فى قرية اتليدم وقرية ابيوها وتبطين ترع صليبة ابيوها.

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