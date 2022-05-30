وزير التعليم: «نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوى تعلن بشكل لا مركزى»

جدة - نرمين السيد - جاء هذا ردا على شائعة أطلقها البعض، تفيد أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى، يوم الخميس المقبل فى مؤتمر صحفى.

وقال الوزير فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "نتيجة سنوات النقل تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا، وكما تعلمون فإن الجزء المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة، وبالتالى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الإشاعات عن مصادره".

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن فى صورة درجات، وليس اجتياز وعدم اجتياز فقط.

وانتهى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من أداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، التى عقدت خلال الفترة بين 11 و26 مايو الجارى، نسبة 30% للأسئلة المقالية التى أدوا الامتحان فيها ورقيا، و70% لأسئلة الاختيار من متعدد التى أدوا الامتحان فيها إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

وانطلقت اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام، امتحانات الفرصة الثانية للصفين الأول والثانى الثانوى، للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحان الإلكترونى لأسباب خارجة عن إرادتهم دون تحرير محضر بذلك، وكذلك الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات بأعذار قهرية أعلموا بها مدير المدرسة قبل انطلاق الامتحانات.