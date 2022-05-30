جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وعصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وسالى رفعت، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، وإبراهيم السجينى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولى البنك المركزى، والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التى يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزى، ضمن مجموعة العمل التى تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها فى المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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