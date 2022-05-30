محافظ أسيوط يبحث التوسع فى توصيل خطوط الغاز لقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ أسيوط عصام سعد اليوم الاثنين، مع العضو المنتدب لشرطة "طاقة غاز" المهندس طارق الهوارى خطوات التوسع فى إنشاء محطات وقود غاز طبيعى بمدينة أسيوط ومراكزها، لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعى، والتوسع فى توصيل الغاز لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة.





وأوضح المحافظ - عقب اللقاء - أن الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة، تنفيذًا لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

واستعرض المحافظ - حسب بيان - خطة الشركة فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى بالمحافظة، فضلا عن توصيل الغاز للشركات والمناطق الصناعية والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى.

وطالب المحافظ، بالإسراع فى معدلات التنفيذ وإنهاء إجراءات تشغيل محطات الغاز الطبيعى بالتنسيق مع المحافظة، لمواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعى، وخاصة مع توجه الدولة للتوسع فى محطات التموين بالغاز وإجراء تعديلات على المحطات الحالية، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

كما وجه محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة - بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة - للمشاركة فى إنشاء محطات غاز طبيعى تابعة للمحافظة، تسهيلاً على المواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية فى قطاع الغاز، تماشيَا مع سياسة الدولة.