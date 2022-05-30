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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700937/خلال-زيارته-الرسمية-للقاهرة-الرئيس-البولندي-يشيد-بعمق-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-ويؤكد-مصر-من-أقرب-الدول-لأوروبا-وندعم-موقفها-في-قضية-سد-النهضة

زيارتي لمصر تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

استئناف حركة الطيران بين القاهرة ووارسو ستعمل على تنشيط السياحة والاقتصاد

ناقشنا التعاون الاقتصادي مع مصر التي نعتبرها أقرب الدول لأوروبا

نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وسندعهما في قضية سد النهضة

السلطات المصرية تقدم مساعدات للبعثة الأثرية البولندية

نتنمى إنهاء الأزمة الروسة الأوكرانية بسلام

لابد من جلوس الجانبين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة بينهما

أشاد الرئيس البولندي أندريه دودا، بالعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بلاده بمصر، والتي تمتد لأكثر من 100 عامًا، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أقرب الدول إلى أوروبا، وأقرب الدول العربية إلى الشعب البولندي.

دوت الخليج

مرحلة جديدة في العلاقات بين بولندا ومصر

وأشار الرئيس البولندي، إلى أن زيارته إلى مصر تعتبر مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين مصر وبولندا في العديد من المجالات المختلفة، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات: «الزراعة - التعاون الدولي - الشباب والرياضة - ومذكرة تفاهم بين المعاهد الدبلوماسية بين البلدين».

استئناف حركة الطيران بين القاهرة ووارسو

ولفت الرئيس البولندي إلى أهمية عودة حركة الطيران بين القاهرة ووراسو، والتي من شأنها تنشيط السياحة والاقتصاد بما يعود بالنفع على البلدين، بعد توقف دام 9 سنوات، حيث سيتم تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا.

نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وسندعهما في قضية سد النهضة

وأكد الرئيس البولندي على موقف بلاده الداعم لمصر في قضية سد النهضة، لافتًا إلى تفهمه أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، ودعمه الكامل في حق مصر في الحفاظ على حصتها من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.

السلطات المصرية تقدم مساعدات للبعثة الأثرية البولندية

كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية؛ لتقديم المساعدات اللازمة للبعثة الأثرية البولندية، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات أمامها.

نتنمى إنهاء الأزمة الروسة الأوكرانية بسلام

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس البولندي أنه لابد من جلوس الجانبين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة بينهما، مشددًا على ضرورة انتهاء تلك الأزمة بسلام بين جميع الأطراف.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندي بقصر الاتحادية

جاء ذلك خلال كلمته بالؤتمر الذي عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجريت مراسم استقبال رسمية، كما عزفت الموسيقى العسكرية للسلامين المصري والبولندي، وشاركت في الاستقبال قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والتي استقبلت حرم الرئيس البولندي.