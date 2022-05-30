بحضور وزير الشباب وممثل الأغلبية..رياضة النواب تناقش الموازنة العامة للدولة لـ مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700936/بحضور-وزير-الشباب-وممثل-الأغلبيةرياضة-النواب-تناقش-الموازنة-العامة-للدولة-لـ-مديريات-الشباب-والرياضة-بالمحافظات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023، بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسأشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبيبة بمجلس النواب.

دوت الخليج

رياضة النواب تناقش الموازنة العامة للدولة لـ مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، انتهت برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية.

وتضمن مشروع القانون اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على إعداد التقرير الخاص بالقانون خلال الأيام المقبلة وذلك لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم إحالته لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.