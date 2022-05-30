Orange | طريقة تسجيل خط أورنج ..  خطوة بخطوة

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - يرغب الكثيرون من عملاء أورنج تسجيل الخطوط ببياناتهم الشخصية لتجنب سرقة الخط أو سحبه، ولايعلمون طريقة صحيحة لتسجيل خط أورنج لذلك يوضح دوت الخليج خطوات تسجيل خط أورنج دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

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