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Orange | طريقة تسجيل خط أورنج ..  خطوة بخطوة

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - يرغب الكثيرون من عملاء أورنج تسجيل الخطوط ببياناتهم الشخصية لتجنب سرقة الخط أو سحبه، ولايعلمون طريقة صحيحة لتسجيل خط أورنج لذلك يوضح دوت الخليج خطوات تسجيل خط أورنج دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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