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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700934/مصرع-شاب-غرقا-أثناء-السباحة-في-ترعة-الإسماعيلية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا، اليوم الإثنين، في ترعة الإسماعيلية أثناء السباحة في مياه الترعة، هربا من حرارة الجو.

دوت الخليج

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد أهالي قرية المحسمة بغرق شاب في مياه الترعة خلال نزوله للسباحة هربًا من ارتفاع درجة الحرارة قرب عزبة صبري على مسافة قصيرة من مركز القصاصين.

تفاصيل الواقعة

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية بمجموعة من رجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان بعد أن جرفتها مياه الترعة في منطقة سباحة الشاب.

وحاول بعض الأهالي النزول للحاق به إلا أن الجثمان اختفى في مياه الترعة مما اضطرهم لإبلاغ رجال الإنقاذ النهري والشرطة لمحاولة العثور على الجثمان.

وقال أحد الأهالي إن أحد الأشخاص شاهد الشاب أثناء نزوله للسباحة في مياه الترعة إلا أنه تعرض للغرق ولم يخرج مرة أخرى بسبب قوة تيار المياه.