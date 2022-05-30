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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700929/أم-تتخلص-من-أطفالها-الثلاثة-ذبحا-وتحاول-الانتحار-بالدقهلية

عثر أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية على جثث 3 أطفال مذبوحين داخل شقتهم، كما حاولت الأم التخلص من حياتها وألقت بنفسها أسفل عجلات جرار زراعى عقب صدمتها بالعثورعلى جثث أطفالها مذبوحين داخل المنزل حسب قول الأهالى.

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وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثث 3 أطفال مذبوحين من رقبتهم بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الأطفال هم (أحمد 9 سنوات، وأنس 4 سنوات، وسمية 3 أشهر).

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تدعى “حنان م. ا. “ 30 سنة خريجة كلية تربية قسم لغة عربية متزوجة من “محمد أحمد متولى” 33 سنة يعمل بالمملكة العربية السعودية، ومقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة، وتم العثور على جثث أبناءها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل .