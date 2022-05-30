"وزير الدولة للإنتاج الحربي" يبحث مع "محافظ القاهرة"مستجدات التعاون في تطوير قرية الفواخير

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700925/وزير-الدولة-للإنتاج-الحربي-يبحث-مع-محافظ-القاهرةمستجدات-التعاون-في-تطوير-قرية-الفواخير

دوت الخليج

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، مؤكداً على حرص الوزارة على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير قرية الفواخير يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط خاصةً وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء، مؤكداً على الحرص على تنفيذ مشروع التطوير في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.

الوزير "مرسي": نقوم بتوريد أفران تسوية الفخار الصديقة للبيئة في إطار أعمال تطوير القرية

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندسة/ دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة و محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية بالهيئة والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس/ رفيق محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعــات الهندسيــة (مصنع 45 الحربي) والمهنـدس/ تاج العارفين إبراهيم رئيس قطاع البحوث بالشركة (مصنع 45 الحربي)، كما حضر اللقاء المهندسة/ جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندس/ أحمد الدميري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بديوان محافظة القاهرة.