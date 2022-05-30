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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700924/النائب-محمد-الدابي-قانون-ممثل-الاغلبية-بشأن-ذوي-الإعاقة-استكمال-للجهود-الرئاسية-وتفعيل-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافه والاعلام والسياحه بمجلس الشيوخ، إن القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، هو استكمال للجهود الرئاسية بتفعيل الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا بان قانون زعيم الاغلبيه البرلمانيه اراد مزيد من الدعم لهذه الفئات من ذوي الهمم ومزيد من الضمانات لهم، فتحيه لمن قدم مشروع القانون والنواب الذين استشعروا اهميه هذا الدعم.

دوت الخليج

الدابي: قانون زعيم الاغلبيه بشأن ذوي الإعاقة استكمال للجهود الرئاسيه وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسه العامه اليوم، أن القانون ترجم الحقوق الدستوريه لذوي الاعاقه، بالنص عليها وبالتاكيد علي ضرورة ان القانون يساهم في قيام صندوق ذوي الاعاقة في القيام بدوره المنوط به على اعلي مستوي.

وتابع الدابي بان القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اكد علي عدة أهداف تتطلب جميعها بيئة تشريعية تمكن صانع القرار من إيجاد حلول التشريعية تعزز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .