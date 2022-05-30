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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /700919/خالد-عبد-الغفار-من-البرلمان-الطلاب-المصريين-الدارسين-فى-روسيا-لا-يواجهون-أية-مشكلات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".

دوت الخليج

خالد عبد الغفار: الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

و اضاف الوزير، إلى أن ما حدث مع المصريين بأوكرانيا كان أمرا ضروريا، حيث أن أوكرانيا منطقة حرب وكان هناك مخاطر على حياة الطلاب المصريين هناك، موضحا أن هناك مواد قانونية هى التى مكنت الحكومة المصرية من عودة الطلاب المصريين بأوكرانيا، مشددا على أن الأمر لن يتكرر مع الطلاب المصريين بروسيا.

و شدد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة تضع على عاتقها أيضا دعم المستشفيات الجامعية.

و قال المهندس ياسر عمر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبحث مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن دعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بمشروع موازنة الوزارة فى إطار المتاح.